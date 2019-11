25 de novembre

25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Opinió



Núria Marín, regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa

23.11.2019 | 04:00

Aquest 2019 ha estat un any fatídic per al conjunt de la societat i per la nostra ciutat ja que hem patit dos feminicidis. Dues terrassenques mortes per violència masclista.Són dues de les 93 dones assassinades a l'estat espanyol, segons les dades de feminicidio.net), 51 de les quals són considerats casos de "violència de gènere" perquè l'assassí era la parella o l'exparella. D'aquests 51, 8 han estat a Catalunya, segons la ...