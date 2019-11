Trobada d'exalumnes de les escoles França i Torrella

22.11.2019 | 04:00

Alumnes que van estudiar a les escoles França i Torrella a la meitat de la dècada dels seixanta (1965, 1966, 1967) es troben cada any per compartir conversa i recordar vivències de quan anaven a col·legi. Enguany es van reunir un total de 28 exalumnes. La trobada va ser divertida i gratificant. La iniciativa va començar l'any 1998 pel que ja fa més de deu anys que es porta a terme. El fet que estiguin vinculades les dues escoles no és casualitat. Alumnes del Torrella van passar al França quan ...