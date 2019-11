No tenia carnet en vigor ni assegurança ni l'ITV

22.11.2019 | 04:00

El conductor d'un vehicle va ser sancionat ahir per tres motius en una mateixa actuació de la Policia Municipal: no tenia el permís de conducció en vigor ni el vehicle disposava de l'assegurança obligatòria. Tampoc havia passat l'ITV. A les 5.20 de la matinada, una patrulla va aturar un vehicle amb quatre ocupants a l'avinguda del Abat Marcet. En comprovar les seves dades, els agents van saber que el conductor no tenia el carnet en vigor i el vehicle no disposava de l'assegurança ni de l'ITV.