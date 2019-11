El PSC acusa a Ballart d'actuar de part en el conflicte del portal

Laura Hernández

22.11.2019 | 04:00

El grup municipal del PSC exigeix a l'alcalde de Terrassa. Jordi Ballart, i a la regidora Lluïsa Melgares una disculpa pública per l'incident de dilluns en comissió informativa, on la tinenta d'alcalde de Tot per Terrassa va acusar el regidor socialista Marc Armengol de "masclista". L'exalcalde Alfredo Vega va titllar l'expressió d'"insult", un "atemptat contra l'honor" del polític, i va reclamar que "demanin ...