Pista de gel de 420 m2 per Nadal a la Plaça Nova

22.11.2019 | 17:25

Terrassa tindrà pista de gel per Nadal. S'instal·larà a la plaça Nova el pròxim 5 de desembre i funcionarà fins al 7 de gener. La pista de gel és una de les novetats de la Campanya de Nadal a la ciutat. Tindrà 420 metres quadrats i hi podran patinar un màxim de 80 persones alhora. La iniciativa la patrocina el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa.

La pista comptarà amb llum i so. També tindrà patins especials per als més petits de 8 anys i 8 pingüins que ajudaran els infants a mantenir l'equilibri. Per patinar serà obligatori portar guants de casa.