22.11.2019 | 17:18

La seu d'Esquerra Republicana a Terrassa, a Vallparadís, ha estat avui objecte de pintades. Isaac Albert, portaveu municipal i tinent d'alcalde, ho ha denunciat en el seu compte de Twitter: "No acabo d'entendre els gustos artístics de la Plataforma aturem la #lleiAragonés a #Terrassa 'decorant' el nostre local. No obstant això, si ho desitgen, podem debatre sobre la llei en un debat públic i sense embrutar. Segur que tots hi sortim guanyant i de pas l'hauran de llegir".