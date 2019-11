22.11.2019 | 04:00

Es parlava dels usos i evolucions del plàstic, de la necessitat de reduir la seva utilització. Al 2050 hi haurà més plàstic que peixos, resava un dels missatges de l'exposició que es va muntar ahir a la Plaça Vella amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a Terrassa. Les activitats acabaran diumenge. Per avui està prevista una visita al Centre de Tractament de Residus i un Reparatruck a la plaça de Can Palet.