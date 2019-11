Celebració de la Setmana del Tèxtil al campus de la UPC

Un professor mostra equips per la formació d'enginyeria tèxtil al campus.

Un professor mostra equips per la formació d'enginyeria tèxtil al campus.

22.11.2019 | 11:59

L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) i l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (Intexter) de la UPC - Barcelona Tech acullen mitja dotzena d'activitats emmarcades en la Setmana del Tèxtil de l'Eseiaat que tindran lloc entre els dies 25 i 28 de novembre a Terrassa. Aquest esdeveniment ha estat organitzat per empreses i institucions que formen part de la Taula Tèxtil, que s'encarrega de potenciar i fomentar tant la formació com l'activitat empresarial en l'àmbit de l'enginyeria. La Setmana s'obrirà el dilluns amb el lliurament del Premi ITMA 2019 a Montserrat Rafel per part de l'Associació d'Enginyeria de l'Ennobliment Tèxtil de Terrassa (AEETT).