Tot per Terrassa defensa Melgares i carrega contra Armengol pel conflicte del pàrquing

Laura Hernández

21.11.2019 | 04:00

L'incident entre la tinenta d'alcalde Lluïsa Melgares i el regidor del PSC Marc Armengol a la comissió de Territori i Sostenibilitat del darrer dilluns va viure ahir un nou episodi amb el comunicat de suport del grup municipal de Tot per Terrassa (TxT) a la seva regidora. La formació liderada per Jordi Ballart va penjar una nota en xarxes socials on qualifica a Melgares de "víctima" de la picabaralla i acusa l'ex regidor Marc Armengol ...