Terrassenc condemnat a mort a Tailàndia

Redacció/Efe

21.11.2019 | 04:00

El terrassenc Artur Segarra va escoltar ahir amb resignació i impassible com un tribunal d'última instància ratificava la seva condemna a mort : va ser trobat culpable de l'assassinat premeditat del seu compatriota David Bernat el 2016 a Bangkok."No és una sorpresa", va dir Segarra a EFE sobre la decisió de la justícia tailandesa. "No ha estat un judici just" davant la falta de testimonis directes de l'assassinat, va afegir. ...