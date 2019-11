Ciutadans proposa una moratòria per a l'obertura de noves cases d'apostes i jocs a la ciutat

21.11.2019 | 13:00

El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs), Javier González, ha demanat que s'estableixi "una moratòria municipal per a l'obertura de noves cases d'apostes i jocs, així como per a la renovació de llicències existents". El regidor ha explicat que la proposta de resolució, que es debatrà en el pròxim ple, planteja "estudiar les modificacions precises en la normativa per a regular que no s'obrin aquest tipus de locals en les proximitats de centres educatius, centres juvenils, biblioteques o edificis públics amb un elevat pas de menors d'edat". La iniciativa inclouria, a més, altres mesures com incrementar les campanyes de conscienciació destinades a adolescents i als seus pares o tutors legals.