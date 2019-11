Beques menjador per a famílies monoparentals

Ajuds socials

21.11.2019 | 13:07

L'Ajuntament de Terrassa atorgarà beques de menjador a aquelles famílies monoparentals que han quedat fora de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. Tècnics dels serveis socials municipals estan estudiant la situació de prop de 40 famílies que no han pogut obtenir beques perquè superaven el límit d'ingressos (generalment per poc) però que presenten perfils d'un determinat grau de risc social, per determinar en quins casos atorgarà beques.

El tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, ha explicat que "es tracta d'una tasca proactiva per tal que la situació social d'aquestes famílies no s'agreugi encara més".