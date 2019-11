21.11.2019 | 19:48

Alarma de fuita de gas a Terrassa. Els bombers han revisat aquesta tarda un edifici al carrer de Tarragona, entre el carrer de Manresa i la Rambla de Francesc Macià, després de rebre una alerta per pudor a gas. Semblava que hi havia una fuita de butà. Els bombers han realitzat medicions i no han trobat res, segons fonts dels serveis d'emergències.