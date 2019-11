Terrassa celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants

20.11.2019 | 12:07

L'Ajuntament de Terrassa se suma avui a la commemoració del 30è Dia Universal dels Drets dels Infants amb un seguit d'activitats dedicades als infants i joves. El programa s'ha obert aquest matí, al Teatre Principal, amb la presentació de l'espectacle "Quins drets tinc?", interpretat per alumnes de batxillerat escènic de l'Institut Torre del Palau. L'obra proposa a través de la dansa, la música en directe com a mitjans per parlar del dret a la pau, a l'educació, a la identitat, a jugar, a la llibertat d'expressió i a la igualtat, entre d'altres. Es fan tres funcions i les dues primeres són per alumnes de primària i secundària. El programa continuarà a la tarda, a les sis, a la Plaça Vella amb una trobada festiva dels centres d'esplai de la ciutat. Els actes estan organitzats per l'Ajuntament amb col·laboració de la Sindicatura de Greuges.