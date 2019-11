Sense carnet i sense assegurança del vehicle

20.11.2019 | 04:00

Una patrulla de la Policia Municipal va aturar dilluns a la tarda un vehicle que circulava pel carrer de la Mare de Déu de les Neus, prop del carrer de la Mare de Déu del Mar, al barri de Ca n'Anglada. En consultar les dades del cotxe i de la persona, els agents municipals van comprovar que no constava cap assegurança en vigor del vehicle i que el conductor no disposava del permís per pèrdua de punts. Per aquests motius es van iniciar diligències penals i es va immobilitzar mecànicament el vehicle.