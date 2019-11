Protesta d'agents de la Policia Municipal de Terrassa

20.11.2019 | 14:37

Agents de la Policia Municipal de Terrassa s'han manifestat aquest matí de dimecres convocats per Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d'Esquadra (spl-cme), que és majoritari a la policia local. La concentració s'ha fet per mostrar el desacord amb la política de conciliació familiar, la gestió dels recursos, la supressió "unilateral" d'unitats i, entre altres motius, la denegació "arbitraria" de permisos i "l'engany" per part de Govern municipal sobre l'augment de plantilla, segon van informar aquest sindicat en un comunicat. La concentració s'ha portat a terme davant la prefectura de la Policia Municipal.