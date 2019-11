L'Ajuntament vol aplicar l'eina a l'entorn dels instituts

20.11.2019 | 04:00

Les regidories d'Universitat i Educació estan estudiant estendre el Mapathon a les zones dels instituts de secundària. El procés de treball seria el mateix que es farà avui al campus universitari. És a dir, sortirien equips per fer un rastreig de la zona i localitzar els punts que necessiten intervenció per ser més accessibles per la ciutadania. Així ho va anunciar ahir el regidor d'Universitats, Pep Forn, que també ho és d'Economia Social, Innovació, Turisme i Projectes. De fet, l'eina de la UPC es fa extensible a tothom; des d'una persona particular fins a una entitat i professionals. Al respecte, la directora del CUV, Núria Tomàs, va destacar que "nosaltres formem arquitectes, òptics, enginyers... i és essencial que pensin en un disseny universal".