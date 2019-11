Atropellament a la carretera de Montcada

20.11.2019 | 04:00

Un vianant va patir ferides dilluns al vespre en ser atropellat per un vehicle. Poc abans de les nou, la Policia Municipal va ser alertada pel sistema 112 sobre un accident de trànsit: un vianant havia estat atropellat quan creuava per un pas de vianants de la carretera de Montcada, a l'alçada de la plaça del Doré. Una dotació de la Policia Municipal es va traslladar al lloc per realitzar l'informe i una ambulància va traslladar la persona atropellada a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.