Primera Mapathon a Terrassa per suprimir barreres

19.11.2019 | 12:47

La UPC i l'Ajuntament impulsen la primera Mapahton de la ciutat, un treball de camp que aportarà dades sobre l'accessibilitat i programar actuacions per eliminar barreres. Un centenar de persones, en equips, participaran en aquesta rastreig que faran amb el mòbil i captaran els elements i llocs que necessiten d'una intervenció. Aquest treball de camp es farà demà dimecres i durarà unes tres hores. El Mapahton ha estat presentat aquest matí a l'edifici històric de la UPC per Núria Tomàs, directora del Centre Universitari de la Visió (CUV) de la Facultat d'Òptica i Optometria (Foot); Pep Forn, regidor d'Economia Social i Innovació, Universitats, Turisme i Projectes i Jordi Dueso, membre de la comissió de l'Ajuntament per a l'Accessibilitat i Altres Capacitats i membre de l'associació Prou Barreres. La UPC posa la seva eina a l'abast de tothom. L'Ajuntament ja avançat que la voldria aplicar per fer un treball similar en les zones on hi han instituts de secundària.