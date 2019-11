Premi educatiu per Terrassa

19.11.2019 | 14:03

Terrassa va rebre aquest dilluns la IV Menció Ciutat Orientadora atorgada pel portal Educaweb, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que premia a la ciutat que destaca per la seva aposta i compromís cap a l'orientació acadèmica i professional per posar en valor les estratègies locals de promoció i articulació de projectes d'orientació integrals que vinculen agents i serveis en un context local. Aquesta menció va ser recollida per la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, en el decurs de l'acte de lliurament dels Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional 2019, que va tenir lloc al Jove Teatre Regina de Barcelona.