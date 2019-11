No portava el cinturó posat i quadruplica la taxa

19.11.2019 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van fer diumenge a la tarda la prova d'alcoholèmia a un conductor que circulava pel carrer de Pau Marsal. No portava el cinturó de seguretat. L'individu va donar un resultat de 0.99 mil·ligrams a la primera prova. Els policies van immobilitzar el vehicle i van traslladar l'infractor a Prefectura, on se li van repetir les proves, donant uns resultats d'1.04 i 0.99 mil·ligrams. El conductor va ser denunciat per no portar cordat el ...