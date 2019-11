Portava cabdells de marihuana, 1.960 euros i més de 50 porros

J. Ll.

19.11.2019 | 04:00

La hi va jugar. El va parar la policia per una maniobra brusca al volant. La policia va registrar el cotxe es va endur el conductor detingut: portava marihuana, bastant, en cabdells, i 51 porros de la mateixa substància. I diners, 1.960 euros. Està acusat de tràfic de drogues i el fiscal demana que sigui condemnat a cinc anys de presó i al pagament d'una multa de 1.000 euros.L'individu ja havia estat condemnat al juliol del 2017 per un delicte contra la salut ...