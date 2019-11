Integralia Vallès dóna feina a 64 persones amb discapacitat física

Treballadors del "call center" gestionat per Integralia Vallès per a MútuaTerrassa.

Treballadors del "call center" gestionat per Integralia Vallès per a MútuaTerrassa. Nebridi Aróztegui

Laura Mangas

19.11.2019 | 13:36

La Fundació Integralia Vallès-Mútua Terrassa ha inaugurat avui les seves noves instal·lacions a l'edifici ubicat a la plaça de la Quadra, on té ubicat el "call center" atès per persones amb discapacitat física. Actualment hi treballen 64 persones que atenen per telèfon els usuaris de MútuaTerrassa, dels 9 centres d'atenció primària de l'empresa i d'Àptima. L'objectiu de la fundació és inserir en el món laboral a persones amb discapacitat, a la vegada que normalitzar la seva situació i visibilitzar aquesta realitat.