El dia del Tombacastanya

Santi Palos

19.11.2019 | 04:00

Una parada de venda de castanyes, davant del centre cívic Montserrat Roig, marcava l'inici del Tombacastanya, la fira anual de tardor que l'associació El Tomb Comerç de Ca n'Anglada va organitzar dissabte, aquest any una mica més tard per no coincidir ambel GastroArt i la Fira del Bolet. Més enllà, fins a la cantonada amb el carrer Sant Honorat, a la vorera de l'avinguda de Barcelona se succeïen una vintena de parades, la majoria de botigues del ...