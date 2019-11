18.11.2019 | 17:09

L'enxampen pixant al carrer, fuig i cau a terra. I el multen, clar. L'infractor va ser enxampat a les deu de la nit de divendres passat al carrer de la Rasa. Estava orinant a la via pública a l'alçada del carrer de Sant Llorenç. En adonar-se de la presencia dels agents de la Policia municipal, va sortir corrents i va relliscar fins a caure al terra. Va ser identificat i denunciat per orinar a la via pública.