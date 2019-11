Fuig a peu després d'un accident

18.11.2019 | 17:03

Una conductora ha fugit a peu i ha deixat la seva acompanyant al costat del cotxe després d'un accident. A les 0.06 d'aquesta matinada un testimoni ha avisat a la Policia Municipal que havia vist com un vehicle col·lidia amb un altre que estava estacionat a la rotonda de la carretera de Matadepera amb l'avinguda de Béjar. La conductora del vehicle que ha provocat la col·lisió i la seva acompanyant han baixat del vehicle i,

ràpidament, la conductora ha fugit, deixant a l'altra persona al lloc de l'accident. Una dotació de la Policia Municipal li ha requerit a la persona que ha quedat al lloc el nom i el domicili de la conductora. Els agents han acudit a l'habitatge de la responsable per lliurar-li la corresponent denúncia per haver fugit.