Dur enfrontament entre Marc Armengol i Lluïsa Melgares pel Portal de Sant Roc

El regidor socialista Marc Armengol ha abandonat aquesta tarda la comissió de Territori i Sostenibilitat amb un cop de porta, després de protagonitzar un dur enfrontament verbal amb la tinenta d'alcalde de l'àrea, Lluïsa Melgares (TxT), sobre la seguretat del Portal de Sant Roc. L'incident s'ha produït després que Armengol hagi demanat al govern municipal una resposta per escrit on s'informi de "si els tècnics de la UPC o els de la casa han proposat acordonar la zona i, si no ho han fet, per què?". La pregunta té a veure amb l'informe de la UPC que alerta de la fragilitat de la cuberta del pàrquing i fixa el límit de resistència en dues persones per metre quadrat.

L'incident s'ha produït un cop finalitzada la comissió, davant l'estupefacció dels polítics i tècnics presents a la sala. Tancada la sessió, Melgares s'ha dirigit personalment a la posició de Marc Armengol, a l'altre extrem de la taula, per a retreure-li: "A mi no em tornis a aixecar la veu". El regidor socialista, visiblement indignat, ha negat haver pujat el to i, a partir d'aquest moment, els dos polítics s'han enganxat en un creuament de retrets, a partir d'aquest moment en to crispat i desafiant. L'incident ha acabat amb la frase d'Armengol a Melgares: "A mi no em tornes a tapar la boca" i la resposta de la política, que ha taxat al seu excompany de govern i de partit de "masclista!". L'acusació ha indignat a Armengol, que ha marxat de la comissió amb un cop de porta.

La situació ha esclatat entre els dos polítics després de setmanes de tensions entre el govern de Tot per Terrassa i el PSC sobre les mesures de protecció de la coberta del pàrquing del Portal de Sant Roc. Aquesta tarda, Lluïsa Melgares ha tornat a retraure en comissió al PSC que no prengués el mandat anterior mesures de protecció més dràstiques amb els informes de la UPC a la mà. El socialista Marc Armengol, extinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha tornat a argumentar que va actuar seguin els consells dels tècnics i ha instat al govern a justificar per què no tanca ara l'accés al Portal de Sant Roc si té un darrer informe que limita la resistència a dues persones per metre quadrat.