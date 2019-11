El Tombacastanya fa ballar i bullir l'avinguda de Barcelona

Santi Palos

Gairebé un centenar de persones han ballat country aquest migdia a l'avinguda Barcelona. Organitzada pel grup Austin Texas, la vistosa ha estat un dels actes del Tombacastanya, la fira de tardor organitzada per l'Associació de Comerç Ca N'Anglada-El Tomb. Entre els carrers de Sant Tomàs i Sant Honorat, els visitants, més nombrosos a mesura que el dia avança, s'hi troben amb una vintena de parades. Moltes, de botigues de Ca n'Anglada, com ara Raquel Pérez Disseny, de roba a mida, la propietària de la qual és cada any al Tombacastanya perquè creu que "val la pena. Per formentar una mica el barri". O Foto Cine Gaor, que havia muntat un "photocall" de pel·lícula de terror, a un euro, amb carbasses de Halloween, calaveres i aranyes. "Fa quaranta anys que som al barri, i la gent em coneix de tota la vida. Amb el Tombacastanya, passen, xerrem, es fan fotos. Està bé."

També hi ha parades d'entitats i grups, com la dels alumnes de quarts curs d'ESO de l' escola Ramon Pont. Venen collarets, polseres i roba de segona mà (a 2, 4 i 6 euros) "per recollir diners pel viatge de fi de curs, que farem a París", explica Lucia Fernández. A més del country, al matí hi ha hagut una cercavila amb el grupo Terrassamba i el Pantaleó i tallers infantils. A la tarda, estaven previstos l'espectacle infantil de Gepa i Nas, una xocolatada i un concert del grup de pop-rock El Plan de Alberto, per tancar a les nou de la nit el Tombacastanya 2019.