Portava cocaïna i dona positiu en una altra droga 

16.11.2019 | 04:00

Un conductor va ser denunciat ahir per partida doble: portava cocaïna i va donar positiu en THC, el principi actiu del cànnabis. A les 0.50 hores, agents de la Policia Municipal van aturar un vehicle que circulava de manera erràtica. En realitzar la prova d'alcoholèmia, el resultat va ser negatiu. Els agents van traslladar-lo a la Prefectura per realitzar el drogotest, en el qual va donar positiu en THC, motiu pel qual va ser denunciat. Se li va fer una denúncia també per possessió de 0.8 grams de cocaïna.