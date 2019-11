Objectiu: un 65% de recollida selectiva

Laura Mangas

16.11.2019 | 04:00

La factura dels residus és una de les que no ha parat d'incrementar-se en els darrers anys i continuarà a l'alça si les ciutats no aconsegueixen reduir les escombraries que produeixen i separar (millor) a casa els residus. Aquesta és la premissa que hi és a la base del nou pla de prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa 2018-2030 que es va presentar ahir públicament amb la idea que s'aprovi en el proper ple.Els objectius del ...