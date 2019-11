Il·luminació en blau pel Dia Mundial de la Diabetis

16.11.2019 | 04:00

La façana de l'Ajuntament de Terrassa es va il·luminar de blau el dijous per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis que és el 14 de novembre. A l'acte hi va assistir la regidora de Salut, Mònica Polo, i altres membres de la Corporació Local. Membres de la delegació de Terrassa de l'Associació de Diabètics de Catalunya van llegir un manifest per donar a conèixer la celebració i els objectius que es persegueixen amb aquest ...