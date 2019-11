"Érem inquilins normals i ara som okupes"

Javier Llamas

16.11.2019 | 04:00

Ho diuen i ho repeteixen, indignats: "Érem inquilins al corrent de pagament, normals, i ara som okupes". Els han convertit en okupes, aclareixen. Perquè la propietat dels habitatges on resideixen, en Segle XX, van canviar de mans i han passat a les d'un fons financer en un procés d'execució hipotecària. Resulta que els seus contractes no estaven registrats oficialment i s'enfronten a un possible desnonament. Un aute judicial dictat el 6 de novembre ...