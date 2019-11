Conductora d'un patinet ferida en un xoc

16.11.2019 | 04:00

Un altre patinet involucrat en un accident de trànsit a la ciutat de Terrassa. La conductora d'un vehicle d'aquest tipus va resultar ferida dimecres, a les onze del matí, quan creuava un pas de vianants de la Rambla de Francesc Macià, a l'alçada de l'avinguda del Vallès, al barri de Sant Pere Nord. Segons la informació recollida per agents de la Policia Municipal, va col·lidir amb un turisme. La persona ferida va ser atesa per personal sanitari, pero no va ser necessari el seu trasllat a un hospital.