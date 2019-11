Canviar d'hàbits des de l'infància

16.11.2019 | 04:00

Terrassa s'adhereix un cop més a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebra des d'avui, 16 de novembre, fins al dia 24. Aquest any es vol posar el focus en la importància de l'educació i la comunicació a l'hora de fomentar un canvi de comportaments. D'aquí el lema "Canvia els teus hàbits, redueix els residus". El regidor de Medi Ambient, Carles Caballero, alerta que "ens hi va el futur" en aquest canvi d'hàbits. "El camí és remoure consciències, promoure iniciatives conjuntes, però també accions individuals en el nostre dia a dia", va assegurar. L'Ajuntament ha organitzat quatre activitats al llarg d'aquests dies. Hi haurà una exposició sobre l'impacte del plàstic al planeta; una visita al centre de tractament de residus de Coll Cardús; un taller per fer compost a casa i un altre per aprendre a reparar petits aparells electrònics.