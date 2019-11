Un camió perd la seva càrrega de fang a la C-16

16.11.2019 | 04:00

Els bombers van treballar ahir durant gairebé tres hores en la neteja de més d'un quilòmetre de calçada de la C-16 afectat per un abocament de fang procedent d'un camió. El servei d'emergències va ser alertat a les 10.30 del matí: un camió havia perdut bona part de la seva càrrega, de fang, a partir del punt quilomètric 21 de la C-16. Els bombers van emprar aigua per a eliminar de fang la calçada. Segons sembla, hi havia dues taques diferentes. Una dotació va treballar fins a la 1.30 de la tarda.