Torna Tombacastanya, la fira de tardor del comerç de Ca n'Anglada

Redacció

15.11.2019 | 04:00

L'Associació de Comerç Ca N'Anglada- El Tomb torna a sortir al carrer aquest dissabte amb la fira de tardor Tombacastanya. Durant tot el dia, el petit comerç del barri mostrarà productes de tardor i les entitats oferiran activitats lúdiques i gratuïtes. Aquest any, la fira s'ha fet un pèl més tard per no coincidir amb altres cites comercials com el GastroArt de Sant Pere Nord, que va ser el 26 d'octubre, o la Fira del Bolet del Mercat del ...