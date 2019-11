El Sopar d'Oncolliga Contra el Càncer, aquesta nit al Centre Cultural

15.11.2019 | 10:59

Oncolliga celebra aquesta nit la XXVII edició del seu tradicional Sopar Solidari contra el càncer. Serà a partir de les 20,30 hores de la nit al Centre Cultural de Terrassa i tornarà a esdevenir un esdeveniment social de primer ordre.El sopar solidari recull donacions per ajudar persones afectades de càncer, així com els seus familiars i destaca sempre per la col·laboració de nombrosos comerços de tots els àmbits de la societat terrassenca.Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que té ...