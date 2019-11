El duo format per Gisele Cornejo i Claudio Cesar interpretaran tangos i milongas.

Redacció

15.11.2019 | 04:00

El cicle Artistas del Barrio, que organitza la AVV de Can Boada del Pí, torna demà disabte amb una nit de tango al casal cívic de Can Boada (Joan d'Austria,11), a les 7 de la tarda.Els protagonistes seran la parella Gisele i Claudio, un duet argentí que, amb guitarra i veu, interpretaran algunes de les peces clàssiques del gènere. Entre els temes del repertori destaquen cançons populars com "Volver", "Mis Buenos Aires ...