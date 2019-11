Lluita pel servei d'assistència personal per a discapacitats

Javier Llamas

"No esperem, exercim". Exercir drets. Poder gaudir d'un servei d'assistència personal per a caminar cap a la independència funcional. "Si ens ho creiem, serà possible l'autonomia". Ho va dir Joan Vila, president de Prou Barreres, el dimecres, en la presentació d'un grup de treball que vol lluitar per aconseguir a Terrassa el tal servei per a discapacitats.El servei consisteix en un assistent que serveixi de suport humà a persones amb ...