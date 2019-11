Inuk presenta en primícia el seu primer vídeoclip

15.11.2019 | 11:55

Inuk presenta avui en primícia el seu primer videoclip i la posada en escena de les noves composicions, al Vapor de la Casa de la Música de Terrassa. Aprofitant la presentació del seu directe, Inuk projectarà in situ i, en primícia, el videoclip del primer avançament "El ximpanzé i la magrana." El disc, que en aquests moments s'està acabant d'enregistrar, serà doble i estarà format per un bloc acústic gravat a l'estudi La Pobla a càrrec del músic i productor sabadellenc Llongue, i un altre d'elèctric enregistrat a Magneti Studio 13 de Terrassa sota la direcció de Marc Ribera. Emulant els llegendaris recopilatoris Vermell i Blau de The Beatles, els terrassencs compilaran les cançons elèctriques al disc blau i les acústiques, al groc. Està previst que l'àlbum es publiqui a principis de 2020. La Irene Blánquez i el Ricard Latorre van fundar Inuk ara fa tres anys, un cop acabada l'etapa del seu anterior projecte musical, Cotofluix (2012-2016). Inuk incorpora ara dos músics més: l'Albert Daví, al contrabaix i baix elèctric, i en Francis Hernández, a la bateria i percussions.