Guardioles "contactless" i solidàries

15.11.2019 | 04:00

Per primera vegada, la col·lecta popular del "Dia de la bandereta" serà digital i les donacions és podràn fer amb diner físic, amb targetes, dispositius mòbils i wearables, gràcies al sistema de pagament que han desenvolupat UniversalPay i Visa i que permet les donacions amb tecnologia contactless. Les dues companyies hi han dissenyat dispositius que simulen les tradicionals guardioles de la Creu Roja i que incorporen la nova tecnologia. D'aquesta manera, tota la ciutadania podrà participar en la col·lecta, independentment del sistema de pagament que triïn per realitzar la seva aportació. Avui i demà és distribuiran per Terrassa un total de 18 dispositius "contactless", que conviuran amb les guardioles tradicionals per donacions amb diner efectiu. Les guardioles "contactless" permeten la recepció d'un donatiu de 3 euros. Si el donant vol aportar un altra quantitat, es disposarà de terminals de pagament per fer-ho.