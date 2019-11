La Fundació Comerç Ciutadà demana ajut als ajuntaments

Mercè Boladeras

15.11.2019 | 04:00

El sector del comerç està en constant transformació. Així es va constatar ahir a la jornada de treball de la Fundació Comerç Ciutadà, una xarxa impulsada per associacions comercials de vuit municipis, entre aquests Terrassa, i que té com a objectiu estudiar les zones comercials i proposar mesures per millorar-les.En l'obertura, el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, que va ...