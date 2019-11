Ferida greu una dona gran en caure en una casa

15.11.2019 | 04:00

Una dona gran va patir ferides greus dimecres en una caiguda. Els fets van passar a les onze del matí a un habitatge del carrer d'Eivissa, al barri d'Ègara. Algú va alertar els serveis d'emergències i els bombers van anar a l'edifici. Segons sembla, la dona havia caigut i va quedar sense poder-se moure a unes escales, darrera d'una porta. Els bombers hi van accedir per una finestra per a rescatar-la. En principi, la senyora va patir un politraumatisme greu. Una ambulància va fer el trasllat a MútuaTerrassa.