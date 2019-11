Creixen les reformes als locals comercials

15.11.2019 | 04:00

El servei municipal d'Urbanisme va registrar un augment en totes les llicències i permisos que tramita, excepte en les llicències d'obres majors (les que tenen a veure amb obra nova, entre d'altres). Especialment notable està sent l'activitat pel que a les reformes als establiments comercials.Des del 2012, l'Ajuntament per tal de facilitar l'emprenedoria i agilitzar els tràmits, permet que els locals no hagin de demanar una llicència d'obra menor quan han de ...