La construcció de nous habitatges s'estabilitza

Laura Mangas

15.11.2019 | 04:00

El sector de la construcció viu una etapa de recuperació i dinamisme després d'anys pràcticament d'inactivitat pel que fa a nous habitatges. Tot i aquesta bona ratxa, aquest any està havent-hi menys moviment que el 2018, un exercici que va ser el més bo dels darrers deus anys.Fins al 10 d'octubre, el servei d'Urbanisme ha registrat sol·licituds de llicències per construir 459 immobles. La xifra està lleugerament per sota de la de ...