Campanya de Creu Roja per finançar un vehicle adaptat

15.11.2019 | 12:59

Creu Roja mobilitza avui i demà dissabte més de 150 voluntaris per finançar un vehicle adaptat. La campanya coincideix amb el "Dia de la bandereta" de l'entitat i surt al carrer per lluitar contra la soledat no volguda i recaptar fons per adquirir un vehicle per les persones grans. L'objectiu es recaptar 24 mil euros per la compra del vehicle, que facilitarà la mobilitat de les persones grans a les activitats i tallers programats i no s'hagin de quedar a casa. Precisament, Creu Roja incideix aquests dos dies amb el problema de les persones grans que viuen o es poden sentir aïllades.