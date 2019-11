Tres policies i dos menors ferits amb un esprai en una batussa

Tram del carrer de Fàtima, al barri de Can Roca, on van tenir lloc els fets dilluns.

Javier Llamas

14.11.2019 | 04:00

Els policies municipals, de paisà, eren allà per una altra raó, però es van trobar l'aglomeració de gent, uns cinquanta joves, i van decidir intervenir. Hi havia baralla. Un dels nois portava un esprai de defensa i el va usar. Tres agents van resultar ferits, i també dos joves. Va ocórrer el dilluns en Can Roca. El presumpte autor dels fets serà investigat per un delicte de lesions.Eren les 2.30 de la tarda. Un grup nombrós de ...