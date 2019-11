Doctor Prats, Lildami i Miki Núñez, nominats als premis ARC

14.11.2019 | 16:12

Els Premis Arc, els premis de la indústria musical del directe, han anunciat la seva llista de nominats en les catorze categories del premi, un total de 58 aspirants entre produccions i programacions del més destacat de la temporada actual (2019). A la categoria de Millor Artista o Grup Revelació coincideixen dos artistes egarencs: Lildami i Miki Núñez. A la gala es mediran amb Kids From Mars, Magalí Sare, María José Llergo i Tribade. A una altra categoria trobem al grup terrassenc Doctor Prats, que optarà al premi a la Millor Gira d'Artista o Grup amb Temes Propis per Festes Majors dels Ajuntaments, on competirà amb Búhos, Els Catarres i Roba Estesa. La gala de la 17a edició dels Premis ARC se celebrarà dimecres 4 de desembre.