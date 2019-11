Un esvoranc de 7 metres a l'avinguda del Vallès

Redacció

14.11.2019 | 04:00

Un tram de la vorera de l'avinguda del Vallès va patir ahir migdia un espectacular esfondrament provocat, possiblement, pels darrers aiguats, informa l'Ajuntament de Terrassa. L'administració va procedir ahir al tall del tram al trànsit en sentit Nord, a l'alçada del pont del carrer d'Almeria, cap on es van desviar els vehicles, que han de pujar l'avinguda pel costat est (per la banda de Les Arenes-La Grípia i Can Montllor).Aquesta mesura es va prendre ahir ...