Un conductor sense carnet en vigor intenta fugir després de xocar el cotxe contra un bus

14.11.2019 | 04:00

El conductor d'un turisme va intentar fugir dimarts després de xocar el vehicle amb un autobús municipal al carrer de Badalona. A les nou del matí, el xofer d'un autobús urbà va informar a la Policia Municipal de l'accident. El conductor contrari volia marxar del lloc sense facilitar les dades. En personar-se al lloc, uns agents van comprovar que el titular del turisme tenia una suspensió del permís B ordenada per una sentència. Per això van iniciar diligències penals. El vehicle, a més, no tenia assegurança. Una hora després un motorista va resultar ferit en xocar amb un cotxe a l'avinguda del Vallès (Ca n'Anglada), durant una retenció. A les 3.50 de la tarda, un altre accident entre dos vehicles a la mateixa via va provocar ferides a un conductor.